Alaçamspor sporcusu Uluslararası Bocce Turnuvası'nda şampiyon oldu

Antalya Kemer'de düzenlenen Uluslararası Bocce Turnuvası'nda Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Merve Deniz, Türk Milli Takımı ile çıktığı uluslararası turnuvada şampiyon oldu.

Antalya Kemer'de düzenlenen Uluslararası Bocce Turnuvası'nda Alaçamspor sporcusu şampiyon oldu.

29 Ekim tarihinde Antalya Kemer'de yapılan 14. Kemer Uluslararası Bocce Turnuvası'nda Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Merve Deniz, Türk Milli Takımı ile çıktığı uluslararası turnuvada şampiyon olma başarısını gösterdi.

19-20 Ekim tarihleri arasında Ankara Kahramankazan'da yapılan milli takım seçmelerinde ilk 2 sporcu arasına girerek seçmeleri kazanan Merve Deniz, Antalya Kemer'de yapılan 14.Kemer Uluslararası Bocce Turnuvası'nda şampiyon olarak Samsun'un gururu oldu.

Beden eğitim öğretmenliği ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Uluslararası Bocce Turnuvası'na çok iyi hazırlandık. Ülkemize şampiyonluk getiren sporcum Merve'yi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Alaçamspor Bocce Takımı'nın 17. milli sporcusu olan Merve çok küçük yaşta bu spora başladı . Alaçamspor'un bütün sporcuları köy çocuklarından oluşuyor. Ülkemize sayısız ulusal ve uluslararası derece ve şampiyonluklar getiren sporcularımla gurur duyuyorum" dedi. - SAMSUN