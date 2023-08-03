Üye Girişi
Haberler

Alaçam'da yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası başladı

Spor Haberleri

Alaçam Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve ilçe müftülüğünce düzenlenen futbol turnuvasına 11 camiden 110 öğrenci katılacak. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, 'Her yıl geleneksel olarak yaptığımız camiler arası futbol turnuvasına katılım yoğun 1 hafta sürecek olan turnuvaya katılım sağlayan camilerimize ve öğrencilerimize başarılar dilerim.' dedi.

Alaçam'da yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası başladı.

Alaçam Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve ilçe müftülüğünce düzenlenen futbol turnuvasına 11 camiden 110 öğrenci katılacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, "Her yıl geleneksel olarak yaptığımız camiler arası futbol turnuvasına katılım yoğun 1 hafta sürecek olan turnuvaya katılım sağlayan camilerimize ve öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Spor

Gençlik Alaçam Futbol Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title