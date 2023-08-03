Alaçam'da yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası başladı

Alaçam Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve ilçe müftülüğünce düzenlenen futbol turnuvasına 11 camiden 110 öğrenci katılacak. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, 'Her yıl geleneksel olarak yaptığımız camiler arası futbol turnuvasına katılım yoğun 1 hafta sürecek olan turnuvaya katılım sağlayan camilerimize ve öğrencilerimize başarılar dilerim.' dedi.