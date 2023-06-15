Alaçam'da Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Başladı

Alaçam Gençlik Merkezi'nin yan tarafına yapılan yarı olimpik yüzme havuzu projesinin inşasına başlandı. Yüzme havuzunun tamamlanmasıyla vatandaşların dört mevsim kullanabileceği bir tesise sahip olacaklarını belirten Belediye Başkanı İlyas Acar, projenin bu sene içinde tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.

Alaçam'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alaçam Belediyesi iş birliğiyle projelendirilip ihale edilen yarı olimpik kapalı yüzme havuzu çalışmalarına yüklenici firma tarafından başlandı.

Belediye Başkanı İlyas Acar, yaptığı açıklamada, Alaçam Gençlik Merkezinin yan tarafına yapılan yarı olimpik yüzme havuzu projesinin inşasına başlandığını söyledi.

Yüzme havuzunun tamamlanmasıyla vatandaşların dört mevsim kullanabileceği bir tesise sahip olacaklarını belirten Acar, "Alaçam ilçe stadının hemen yanında yapımına başlanılan yüzme havuzu projesiyle vatandaşlarımızı yüzme sporuna teşvik etmek, sosyal yaşam alanı kazandırmak ve aynı zamanda yüzme öğrenmek isteyen çocuk, genç ve her yaştan vatandaşımıza hizmet etmeyi amaçladık. Bu sene içinde projemizi tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.