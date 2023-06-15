Alaçam'da Tekvando Kuşak Terfi Sınavı Yapıldı

Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tekvando Eğitimi Kuşak Terfi sınavında 30 öğrenci başarılı oldu ve yeşil mavi kuşağa terfi etti. Sınavda madalyalarını öğrencilere Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan verdi.

Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Tekvando Eğitimi Kuşak Terfi sınavı yapıldı.

Gençlik Merkezi'ndeki sınava 30 öğrenci katıldı. Sınavda başarılı olan öğrenciler sarı yeşil kuşaktan yeşil mavi kuşağa terfi ettiler.

Antrenör Mustafa Yasir Aksoy eşliğinde gerçekleştirilen terfi sınavında sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan verdi.

Karaaslan, öğrencileri tebrik ederek, "Küçük yaşlarda başladığınız ve emekler verdiğiniz bu sporu daha iyi yerlere taşıyarak ilçemize ve ülkemize başarılar getirebileceğiniz günleri görmeyi temenni ediyor sizleri canıgönülden tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bu sporu yapmasında onlara destek olan antrenör Mustafa Yasir Aksoy'u da emeklerinden dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum." dedi.