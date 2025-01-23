Üye Girişi
Haberler
79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili korkunç ihmal
79 kişinin ölümünde 1 milyon liralık ihmal!

Oda başına 6 bin lira harcamamışlar! Faciada utandıran maliyet
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Hedef Bolu Belediyesi'ne suç atmaksa beni gözaltına alın'

Tanju Özcan'dan canlı yayında gündem olacak sözler!
Biden yönetimi çıkarmıştı! Trump, Husileri yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine ekledi

İran'ın hoşuna gitmeyecek karar! Yeniden terör listesindeler

Al Shabab deplasmanda yenildi, Fatih Terim hakemlere salladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmanda El İttihad'a 2-1 yenildi. Müsabakada kazanan taraf Al-Ittihad olurken Fatih Terim, maçın hakemine tepki gösterdi. Terim, "Suudi Arabistan Ligi'nde birçok maç izledim. Neredeyse ilk kez hakemlerin 3 dakika ilave süre eklediğini gördüm" dedi.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında konuk olduğu El İttihad'a 2-1 mağlup oldu.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

El İttihad'ın gollerini 32. dakikada Al Obod ve 45+3. dakikada Karim Benzema atarken, Al Shabab'ın tek golünü 45+5'te Haroune Camara kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 3. lig maçında 2. yenilgisini yaşadı. El İttihad ise 14. galibiyetini alarak 43 puana yükseldi ve zirve mücadelesini sürdürdü.

MAÇ SONU HAKEME SALLADI

Karşılaşmanın ardından konuşan Fatih Terim, maçın hakemi Urs Schnyder'e tepki gösterdi. Terim, "Suudi Arabistan Ligi'nde birçok maç izledim. Neredeyse ilk kez hakemlerin 3 dakika ilave süre eklediğini gördüm. Genelde süreler daha uzun oluyor. 8-9 dakika ilave beklediğim için son bölümde hamle yaptım" dedi.

Al Shabab deplasmanda yenildi, Fatih Terim hakemlere salladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Aziz Yıldırım'dan Mesut'a 9 milyonluk sürpriz
img

Dortmund Nuri'yi kovdu! Akıllara Sergen'in aylar önceki sözleri geldi
img

İntihara kalkışan genç, kazara önce annesini sonra kendini vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

ABD'de yeni felaket! 30 binden fazla kişi için tahliye emri
Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Atılan manşetleri görmeniz lazım: İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor

İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor
79 kişiye mezar olan Bolu'daki otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı

79 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel için karar verildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.