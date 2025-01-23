Al Shabab deplasmanda yenildi, Fatih Terim hakemlere salladı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'nin 16. haftasında konuk olduğu El İttihad'a 2-1 mağlup oldu.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

El İttihad'ın gollerini 32. dakikada Al Obod ve 45+3. dakikada Karim Benzema atarken, Al Shabab'ın tek golünü 45+5'te Haroune Camara kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 3. lig maçında 2. yenilgisini yaşadı. El İttihad ise 14. galibiyetini alarak 43 puana yükseldi ve zirve mücadelesini sürdürdü.

MAÇ SONU HAKEME SALLADI

Karşılaşmanın ardından konuşan Fatih Terim, maçın hakemi Urs Schnyder'e tepki gösterdi. Terim, "Suudi Arabistan Ligi'nde birçok maç izledim. Neredeyse ilk kez hakemlerin 3 dakika ilave süre eklediğini gördüm. Genelde süreler daha uzun oluyor. 8-9 dakika ilave beklediğim için son bölümde hamle yaptım" dedi.