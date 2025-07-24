Al Sadd, Roberto Firmino ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Katar futbol kulübü Al Sadd, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den transfer ettiği Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2027 yılına kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Katar futbol kulübü Al Sadd, 33 yaşındaki Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2027 yılına kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin Liverpool takımından 2023 yazında Al Ahli'ye transfer olan Brezilyalı forvet, Suudi ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 65 maçta forma giydi ve 21 gol attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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