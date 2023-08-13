Al Nassr taraftarı kendinden geçti! Şampiyonluk sonrası Suudi Arabistan'ı karıştıran twerk dansı

Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al-Hilal'i uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda maçı evde izleyen bir grup erkek Al Nassr taraftarının çılgınca sevindiği ve içlerinden birinin twerk dansı yaptığı görüldü. Görüntüler ülkede tepki çekti.