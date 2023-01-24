Al Nassr çıldırdı! Dünya, Ronaldo'ya yaptıkları son teklifi konuşuyor
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Al Nassr'ın 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Cristiano Ronaldo'yu bırakmaya niyeti yok. Suudi Arabistan ekibi, mukavelesi bittiğinde 40 yaşında gelecek olan Portekizli yıldıza, kariyerine devam etmek istemesi durumunda yeni bir sözleşme sunmaya hazır. Ronaldo'nun tecrübesinden faydalanmak için böyle bir hamle yapan Al Nassr, aynı zamanda futbolcunun kariyerini de kulüpte sonlandırmasını istiyor.
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Al Nassr'a 2.5 yıllık imza atan Cristiano Ronaldo, senelik 200 milyon dolar kazanacak. 40 yaşına geldiğinde sözleşmesinin sonuna gelecek olan Portekizli yıldızı, kariyerine devam etmek istemesi durumunda yeni bir teklif bekliyor.
RONALDO'YA AÇIK ÇEK
ESPN'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun futbolu kulüplerinde bırakmasını isteyen Al Nassr yöneticileri, Portekizli yıldıza açık çek sundu. Al Nassr, 40 yaşında sözleşmesinin sonuna gelmiş olacak Ronaldo'ya kariyerine son vermek istemezse yeni sözleşme sunmaya hazır.
AL NASSR'DA JÜBİLE YAPMASI İSTENİYOR
Suudi Arabistan ekibinin bu kararı almasının nedeni ise Ronaldo'nun deneyimlerinden faydalanmak. Al Nassr yöneticileri aynı zamanda Ronaldo'nun futbol hayatını kulüplerinde noktalamasını istiyor.