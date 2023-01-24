Al Nassr çıldırdı! Dünya, Ronaldo'ya yaptıkları son teklifi konuşuyor

Al Nassr'ın 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Cristiano Ronaldo'yu bırakmaya niyeti yok. Suudi Arabistan ekibi, mukavelesi bittiğinde 40 yaşında gelecek olan Portekizli yıldıza, kariyerine devam etmek istemesi durumunda yeni bir sözleşme sunmaya hazır. Ronaldo'nun tecrübesinden faydalanmak için böyle bir hamle yapan Al Nassr, aynı zamanda futbolcunun kariyerini de kulüpte sonlandırmasını istiyor.