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Al Hilal, Benzema ile Yollarını Ayırdı

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Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal, Fransız yıldız Karim Benzema ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 38 yaşındaki forvet, 16 maçta 10 gol ve 5 asist kaydetti. Benzema, kulübe teşekkür ederek veda etti.

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal, Fransız yıldız Karim Benzema ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Al-Hilal tarafından yapılan açıklamada, deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılık kararı alındığı duyuruldu. Şubat 2026'da Al Ittihad'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Benzema'nın Al Hilal macerası kısa sürdü.

Benzema, Riyad ekibinde 16 maçta görev alırken, 10 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

38 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kulübe teşekkür etti. Kariyerinde bir bölümün daha sona erdiğini belirten Benzema, "Al Hilal'e, takım arkadaşlarıma, personele, taraftarlara ve kulüpteki herkese birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım. Al Hilal'e gelecek için her zaman en iyisini diliyorum. Her şey için Elhamdulillah" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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