Al-Hilal, Jorge Jesus ile Yollarını Ayırdı

Al-Hilal, Jorge Jesus ile Yollarını Ayırdı
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Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Hilal, 70 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Takımın yardımcı antrenörü Muhammed Al-Shalhoub, Al-Hilal'in yeni teknik direktörü olacak. Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenmişti.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, 70 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Suudi kulübünden yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşmayla bu kararı aldığı belirtilirken, takımı yardımcı antrenör Muhammed Al-Shalhoub'un çalıştıracağı duyuruldu.

Al Hilal, geçen hafta Asya Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etmişti. Milli futbolcu Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli, maçı 3-1 kazanıp finale adını yazdırmıştı.

Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde geçen sezon şampiyon olmuştu.

Al-Hilal, bu sezon bitime 5 hafta kala 62 puanla lider Al-İttihad'ın 6 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Temmuz 2023'te Al Hilal'in başına geçmişti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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