Al Hilal'den Osimhen sonrası En-Neysri isteği

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı.

OSIMHEN SONRASI HEDEF EN-NESYRI

DAZN'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, uzun süredir transfer girişimini sürdürdüğü Victor Osimhen'den sonra Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. Haberde, Al Hilal yönetiminin Faslı golcünün menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Ayrıca Al Hilal'in Osimhen transferinden vazgeçmediği ve bir teklif daha yapacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin de En-Nesyri için bonservis talebi belli oldu. Sarı-lacivertliler 28 yaşındaki yıldızdan en az 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 52 resmi maçta oynayan En-Nesyri, 30 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.