Al-Hilal, Darwin Nunez'i Transfer Etti
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, Liverpool'dan 26 yaşındaki Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Nunez, geçen sezon Liverpool'da 47 maçta 7 gol attı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Al-Hilal, Liverpool'dan Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i 3 yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.
Nunez, geçen sezon Liverpool formasıyla 47 maçta 7 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor