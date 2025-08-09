Al-Hilal, Darwin Nunez'i Transfer Etti

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, Liverpool'dan 26 yaşındaki Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Nunez, geçen sezon Liverpool'da 47 maçta 7 gol attı.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, Liverpool'dan 26 yaşındaki Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Al-Hilal, Liverpool'dan Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i 3 yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Nunez, geçen sezon Liverpool formasıyla 47 maçta 7 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

