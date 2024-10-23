Aksaray Eskil'de Öğrenciler İçin Ayak Tenisi Müsabakaları Başlatıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde gençleri spora teşvik etmek ve gençleri sporla tanıştırmak amacıyla yeni bir spor çalışmasına imza atılarak okullarda ayak tenisi müsabakaları başlatıldı.

Okullarda sporu yaygınlaştırarak öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılırken, Eskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mihman Altıntop ilçedeki okullarda ayak tenisi müsabakalarını resmi olarak başlattı. Öğrencilerinde eğlenerek yoğun ilgi gösterdiği ayak tenisi müsabakaları şimdiden ilgi odağı olurken, Eskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mihman Altıntop "Her okul kendi ayak tenisi takımını oluşturarak ilçe düzeyinde düzenlenecek turnuvalar için hazırlıklara başladık. Turnuvada başarılı olan takımlar ilçeyi il genelindeki müsabakalarda temsil etme fırsatı yakalayacak. Bu çalışmalar öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayarak sporun yaygınlaştırılmasında önemli bir adım olacak. İlçe genelinde ayak tenisi sporuna olan ilginin hızla artmasını bekliyoruz. Turnuvaya dair detaylar da önümüzdeki günlerde açıklanacak. İlçemizde başlatılan bu yeni spor dalının gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmasının yanı sıra, ilçede spor kültürünün yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi. - AKSARAY