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Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası'nda 80 sporcu yarın mücadele edecek

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Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası yarın başlıyor; 2 gün sürecek organizasyonda 15 ilden 80 sporcu mücadele edecek. Kadınlar ve erkekler kategorilerindeki sporcular, 50 yaş üstü grupta geleneksel kıyafet ve teknik kurul onaylı yay-oklarla atış yapacak.

Geleneksel Türk Okçuluk Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası, yarın başlayacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 gün sürecek, kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilecek organiasyonda 15 ilden 80 sporcu mücadele edecek.

Sporcular, 50 yaş üstü grubunda, hareketli puta müsabakasında 30, 45, 60, 75 ve 90 metreye, sabit puta müsabakası için 50 metreye oklarını atarak organizasyonu sıralama, eleme, yarı final, final ve deve kuşu yumurtasına atışları ile tamamlayacak.

Müsabakalarda yalnızca geleneksel kıyafetler giyilebilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılabilecek.

Kaynak: AA
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