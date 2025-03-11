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Akra Gran Fondo Antalya 2025 İçin Kayıtlar Devam Ediyor

Akra Gran Fondo Antalya 2025 İçin Kayıtlar Devam Ediyor
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18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya Kemer'de gerçekleştirilecek olan Akra Gran Fondo, amatör bisikletçiler için heyecan dolu bir yarış sunacak. 98K ve 49K'lık parkurlarda düzenlenecek organizasyona kayıtlar sürüyor.

Bu sene 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde amatör yol bisikletçilerini Antalya Kemer'de ağırlayacak Akra Gran Fondo Antalya için kayıtlar devam ediyor.

Bu sene 7. kez gerçekleştirilecek Akra Gran Fondo Antalya, yine Kemer'de koşulacak. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, yol bisikletçilerine güzel bir etap ve heyecan sunacak. 'Pedallar döner, dostluk büyür' sloganı ile start alacak yarış, Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanan Kemer'de düzenlenecek.

Bu önemli organizasyon için kayıtlar da devam ediyor.

2 ayrı parkur

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen Gran Fondo Antalya, 98K ve 49K'lık parkurda koşulacak. Organizasyon, 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun parkuru ve 537 metreden fazla tırmanışa sahip 49 kilometrelik parkuru katılımcıların beğenisini toplamaya devam edecek. Yarış, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sona erecek.

"Yine heyecanlı bir yarışa tanıklık edeceğiz"

AKRA Gran Fondo Antalya Koordinatörü A.Haluk Özsevim, bu sene yarışın 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde 7. kez organize edildiğini hatırlatarak, "Her sene büyük bir heyecanla beklenen yarış için kayıtlarımız sürüyor. İlk günden itibaren yerli ve yabancı olmak üzere kayıtlar almaya başladık ve geçtiğimiz senelere göre çok daha büyük bir ilgi ile karşı karşıyayız. Gran Fondo Antalya, Türkiye'de gran fondo yarışı denilince ilk akla gelen organizasyonlar arasında. Yarışın Kemer'in doğal güzellikler arasında gerçekleşmesi de ayrı bir heyecan. Bu sene sloganımız 'Pedallar döner, dostluk büyür' oldu. Yarışmacılarımız amatör ama her sene çekişmeli yarışmalar izliyoruz. Bütün bisiklet severleri görmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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