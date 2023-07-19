Aklı hala onda! Ali Koç'tan fikstür seçimi sonrası Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yorumu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezon fikstür çekimi sonrası Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında da konuştu. Genç yıldıza övgüler yağdıran Koç, "Arda Güler transferi, tüm Türkiye'nin gururu oldu. Allah yolunu açık etsin, bayrağımızı en üst seviyelere taşısın. Sakatlık yaşamazsa, tarihimizin en başarılı Türk oyuncusu olacak" dedi.