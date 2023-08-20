SPOR Akın Fight Arena D-Smart ve D-Smart GO'da nefesleri kesti

Akın Fight Arena D-Smart ve D-Smart GO'da nefesleri kesti

İSTANBUL, (DHA) - Kick boksta Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından Akın Fight Arena, İstanbul'da gerçekleşti.

Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen organizasyon D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlandı. Akın Fight Arena'da ilk karşılaşmada Bünyamin Kulak ile Abderrahman Benemara kozlarını paylaştı. Bünyamin Kulak, 3 raundun sonunda kazanan isim oldu. Günün ikinci mücadelesinde ise Furkan Günbeyi ile Azerbaycanlı rakibi Turgay Memmedov karşılaştı. Kazanan 3 raundun ardından hakem kararıyla Furkan oldu.

Azimov-Hamza Özen kapışmasında, Azerbaycanlı Azimov hakem kararıyla kazanırken, nisan ayında gerçekleşen Akın Fight Arena'daki buluşmalarının rövanşına çıkan Nosrati-Sinan Çağala kapışmasında, Nosrati 2'nci raundda Sinan'ı nakavtla geçmeyi başardı. Uzun bir sakatlık sürecini atlattıktan sonra ringlere dönen şampiyon Nazım Çelik, Mobin Radmehr'i nakavt etti. Suriyeli sporcu Zeyn Abidin, Regaip Nacak'ı hakem kararıyla yenerken, Nuri Başkara'da Kaven Mirtaheri'yi mağlup etmeyi başardı. Yasin Akın, baştan sona üstün götürdüğü Heydari maçını 3'üncü raundun son bölümünde nakavt ile kazanırken, Mohammed ile Can Sayın'ın kapışmasında kazanan Mohammed oldu. Deniz Devrim Alınak, Haitili rakibi Ellis'i 3 raund sonunda geçerken, günün son kick boks maçında 91 kilo mücadelesinde Faruk Bulama, Baran Tuncer'i yenmeyi başardı.

MMA kategorisinde gerçekleşen gecenin kapanışında Yunus Emre Şahbaz, Rawshanow'u ilk raundda nakavt ile geçerken maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sami Akın'ın önderliğinde Mert Akın organizatörlüğünde gerçekleşen gecede yapımcı Mevlüt Şeker ve birbirinden önemli isimler hem D-Smart yayınlarına geceye renk katarak maçları yorumladı. Survivor şampiyonluğuyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Adem Kılıçcı, boksta dünya şampiyonu sporcu Avni Yıldırım, ünlü oyuncu ve sporcu Emre Üçtepe, şampiyon Nazım Çelik, kickboks milli takım antrenörleri Tuncay Güven ve Tuncay Toprak ile kadınlarda defalarca şampiyonluk yaşayan Süreyya Ağıl geceye katılan isimler arasında yer aldı. Gecede ring sunuculuğunu ise ünlü isim Şenol İpek gerçekleştirdi.