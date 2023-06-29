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Akıbeti merak konusuydu! Samatta'ya Mısır'dan talip çıktı

Spor Haberleri

Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly'nin bonservisi Fenerbahçe'de olan Mbwana Samatta'yı transfer etmek istediği iddia edildi. Geldiği sezon beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayabilir.

Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly'nin forvet transferi için bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mbwana Samatta'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

GÜNDEME ALDILAR

Belçika basınında yer alan habere göre Al Ahly, forvet hattı için bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mbwana Samatta'yı gündemine aldı.

7 GOLE KATKI VERDİ

Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde eleştirilerin odağı olan 30 yaşındaki Samatta, geçtiğimiz sezon Genk formasıyla çıktığı 27 lig maçında 6 gol 1 asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mbwana Samatta Fenerbahçe Spor Haberler

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