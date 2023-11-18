Akhisarspor evinde Fatsa Belediyespor'a 1-0 yenildi
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele veren Akhisarspor kendi evinde Fatsa Belediyespor'a 1-0 yenildi. Maçta Muhammed Öztürk'ün attığı golle Fatsa Belediyespor galip geldi. Akhisarspor'dan Orçun ise kırmızı kart gördü.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele veren Akhisarspor kendi evinde Fatsa Belediyespor'a 1-0 yenildi.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Hakemler: Giray Şanlı, İsmail Semih İleri, Metin Erken
Akhisarspor: Muhammed, Halilcan (Süleyman dk. 89), Semih, Yiğit Efe Düztaş (Efe Saygılı dk. 89), Turhan, Yusuf, Orçun, Yavuz Serkan (Hamza dk. 89), Bora, Recep (Bertuğ dk. 35), Oğuzcan
Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Ertuğrul, Emre, Sancar, Sefa Akın, Abdülkadir (İzlem Anıl dk. 17), Tayfun, Mehmet (Muhammed dk. 78), Hakan Yakup Jacoues, Serhan (Batuhan dk. 78), Hakan Aydın ( Muhammed Öztürk dk. 14)
Sarı Kartlar: Yusuf, Recep, Yusuf, (Akhisarspor) Emre, Sancar, Tayfun,Hakan Yakup Jacoues (Fatsa Belediyespor)
Gol: Muhammed Öztürk dk. 25. (P) (Fatsa Belediyespor)
Kırmızı Kart: Orçun (dk. 90+4) (Akhisarspor) - MANİSA