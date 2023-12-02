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Akhisarspor, Büyükçekmece Tepecikspor'a 5-0 mağlup oldu

2 Aralık 2023 16:11 Son Güncelleme: 16:13 Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Akhisarspor, evinde play-off yarışındaki Büyükçekmece Tepecikspor'a 5-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 40 ve 48'inci dakikada Cihad, 45'inci dakikada Yasin, 58'inci dakikada Umut, 73'üncü dakikada Gökhan attı. Bu sonuçla üst üste 4'üncü yenilgisini alan Akhisarspor 8 puanda kalırken, Tepecikspor 21 puana ulaştı.