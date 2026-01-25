Haberler

Akhisarlı bisikletçiler Konya Velodromu'nda kürsüye damga vurdu

Akhisarlı bisikletçiler Konya Velodromu'nda kürsüye damga vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen Pist Bisikleti SEM Seçme Yarışları'nda Akhisar İlçe Spor Kulübü'nün U13 kategorisindeki sporcuları, çeşitli branşlarda elde ettikleri derecelerle başarı elde ederek Akhisar'ı gururlandırdı.

Konya'da düzenlenen Pist Bisikleti SEM Seçme Yarışları'nda Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları, U13 kategorisinde farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Pist Bisikleti SEM Seçme Yarışları, 24 Ocak'ta Konya Velodromu'nda gerçekleştirildi. Yarışlarda mücadele eden Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. U13 kategorisinde yarışan Akhisarlı sporcular, farklı branşlarda kürsüye çıkarak Akhisar'ı gururlandırdı.

200 metre flying sprint yarışlarında; U13 kızlar kategorisinde Miray Akcan ikinci, Meryem Karataş üçüncü ve Hilal Kaymaz dördüncü olurken, U13 erkekler kategorisinde Berkay İlikhan ikinci sırayı elde etti. 500 metre zamana karşı (TT) yarışlarında U13 kızlar kategorisinde Hilal Kaymaz ikinci, Meryem Karataş üçüncü ve Miray Akcan dördüncü oldu. 1000 metre TT yarışlarında U13 erkekler kategorisinde Berkay İlikhan dördüncü sırada yer aldı. Scratch yarışlarında ise Akhisarlı sporcular kürsüyü adeta paylaştı. U13 kızlar kategorisinde Hilal Kaymaz birinci, Miray Akcan ikinci, Meryem Karataş üçüncü olurken, U13 erkekler kategorisinde Berkay İlikhan da üçüncülük elde etti.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olan Hasan Hüseyin Oktay, sporcuların elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik etti.

Kulüp sponsorunun sahibi Alper Alhat'a da desteklerinden dolayı teşekkür edilirken, Akhisarlı sporcuların başarılarının artarak devam etmesi temenni edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz

4 günde de rahat durmamışlar! Kandil ve YPG'yi açıkça uyardılar
ICE karşıtı protestolarda şoke eden iddia: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Protestolarda, polisin parmağını ısırarak kopardı
Özel'in 'Raconu kessin' çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır

Özel'in "Raconu kessin" çağrısına yanıt verdi: Tuzağa düşürebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli, DEM Partililer ile tokalaşması hakkında ilk kez konuştu

Bahçeli, DEM Partililer ile tokalaşması hakkında ilk kez konuştu
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Portekizli rahipten DJ'liğe sıra dışı geçiş: Sosyal medyanın yeni ikonu

Sosyal medyanın yeni ikonu! En popüler din adamı oldu
Okan Buruk: Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var

Olimpiyat Stadı için yaptığı yorum bomba: Burada...
Bahçeli, DEM Partililer ile tokalaşması hakkında ilk kez konuştu

Bahçeli, DEM Partililer ile tokalaşması hakkında ilk kez konuştu
Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Hull City'nin peri masalı devam ediyor

İngiltere'de tarihi yeniden yazıyor