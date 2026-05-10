Haberler

Akhisarlı pedallar Afyon'da zirve yaptı

Akhisarlı pedallar Afyon'da zirve yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen 1. Bölge 1. Etap Dağ Bisikleti Yarışları'nda Akhisar'dan katılan sporcular farklı yaş kategorilerinde madalya kazandı. U13 Erkekler kategorisinde Emirhan Gencer bronz, U15 Kadınlar kategorisinde İlknur Buğlem Karataş altın madalya kazandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 1. Bölge 1. Etap Dağ Bisikleti Yarışları'nda Akhisarlı sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Yarışlarda mücadele eden sporcular, farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıkarak önemli başarılar kazandı.

U13 Erkekler kategorisinde yarışan Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Emirhan Gencer, güçlü rakipleri arasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

U15 Kadınlar kategorisinde Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş, başarılı performansıyla birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

U11 Kadınlar kategorisinde yarışan Manisalı ferdi sporcu Duygu Başar da rakiplerini geride bırakarak kategorisinde birinci oldu.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, elde edilen başarıların altyapıya verilen önemin sonucu olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik ederken, Akhisar Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün ise genç sporcuların disiplinli çalışmalarının karşılığını aldığını ifade ederek başarıların artarak devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

Tamer Karadağlı'ya şok! Seyirciler tarafından böyle yuhalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

Savaşın ortasına gitti, tarih yazdı!
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi

Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi