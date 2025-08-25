Akhisar Spor Kulübü Bisikletçileri Şampiyonada Önemli Dereceler Elde Etti

Akhisar Spor Kulübü Bisikletçileri Şampiyonada Önemli Dereceler Elde Etti
Kahramanmaraş'ta düzenlenen Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları, U15, U13 ve U11 kadın kategorilerinde önemli başarılar elde ederek gurur kaynağı oldu.

Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'nda 23 Ağustos tarihinde tamamlanan Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti.

Federasyonun 2025 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonada; U15 kadın kategorisinde İlknur Buğlem Karataş 4'üncü, U13 kadın kategorisinde Hilal Kaymaz 2'nci, U11 kadın kategorisinde ise Melisa Ateş 2'nci oldu.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ile Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, elde edilen derecelerin gurur verici olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti.

Şampiyonada Akhisarlı sporculara, Alhatoğlu Zeytinyağları'nın sahibi Alper Alhat sponsor oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
