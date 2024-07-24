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Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisikletçileri Uşak'ta Dereceye Girdi

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Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri, Uşak'ta düzenlenen 2. Grup Bölgesel Yol Yarışları'nda önemli dereceler elde etti. U12 kategorisinde Hilal Kaymaz birinci, Meryem Karataş ikinci ve Miray Akcan üçüncü oldu. U12 erkekler kategorisinde ise Ş. Kaan Umut ikinci ve Emirhan Gencer üçüncü oldu.

Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri Uşak'ta düzenlenen 2. Grup Bölgesel Yol Yarışları'nda önemli dereceler elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2. Grup Bölgesel Yol Yarışları bugün Uşak'ta tamamlandı.

Yarışlara katılan Akhisar İlçe Spor Kulübünden, U12 Kızlar Kategorisinde Hilal Kaymaz Bölge 1'incisi, Meryem Karataş Bölge 2'ncisi, Miray Akcan da Bölge 3'üncüsü olurken, U 12 Erkekler Kategorisinde ise Ş. Kaan Umut Bölge 2'ncisi, Emirhan Gencer de Bölge 3'üncüsü olarak tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Umut İkinci Karataş Akhisar Kaymaz Uşak Spor Spor Güncel Haberler

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