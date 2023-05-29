Akhisar'da Yağlı Güreşler İçin Hazırlıklar Başladı

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Çağlak Festivali kapsamında her yıl düzenlenen yağlı güreş müsabakaları için hazırlıklar başladı. Türkiye'nin önde gelen başpehlivanları, 3 Haziran Cumartesi günü Akhisar Selçikli Mahallesi'nde yarışacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için ücretsiz araç kaldırılacak.

Akhisar Belediyesi tarafından 'Çağlak Festivali' kapsamında düzenlenen yağlı güreşler için hazırlıklar başladı. Akhisar Selçikli Mahallesi'nde 3 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek güreşlerde, Türkiye'nin önde gelen başpehlivanları yarışacak.

Türkiye'nin en uzun soluklu festivalleri arasında yer alan Çağlak Festivali kapsamında her yıl düzenlenen yağlı güreş müsabakaları, 3 Haziran Cumartesi günü Akhisar Selçikli Mahallesi güreş alanında yapılacak.

Er meydanına çıkmaya hazırlanan onlarca pehlivan için geri sayım başlarken Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da yurttaşları müsabakalara şu sözlerle davet etti:

"564 yıldır bu topraklarda süren bir geleneği, şanına yakışır bir şekilde devam ettiriyoruz. Asırlara dayanan mazisi ile Türkiye'nin birçok başpehlivanı, 3 Haziran Cumartesi günü Akhisar'da er meydanına çıkacak. Herkesi bekliyoruz."

Etkinliğe katılmak isteyen yurttaşlar için cumartesi günü saat 09: 00'dan itibaren Akhisar Belediyesi hizmet binası önünden alana ücretsiz araçlar kaldırılacak.