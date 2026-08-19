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Milli Voleybol Takımı'nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı

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2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Erkek Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu ve maç programı duyuruldu. Cemal Bora Şensoy yönetimindeki takım, B Grubu'nda İspanya, Yunanistan, Mısır ve Kosova ile karşılaşacak.

İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Erkek Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu ve maç takvimi duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Taranto kentinde gerçekleştirilecek 20. Akdeniz Oyunları'na katılacak milli takımın başantrenörlüğünü Cemal Bora Şensoy yapacak.

Ay-yıldızlı takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ömercan Burak Karahan, Muhammed Kaya, Ertuğrul Gazi Metin, Halit Kurtuluş, Yunus Emre Tayaz, Umut Özdemir, Yasin Aydın, Yiğit Hamza Aslan, Ahmetcan Büyükgöz, Batuhan Avcı, Cafer Kirkit, Berk Dilmenler, Can Koç

Milli takımın karşılaşmaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

B Grubu'nda İspanya, Yunanistan, Mısır ve Kosova ile karşılaşacak milli takımın grup aşamasındaki maç programı ise şöyle:

24 Ağustos Pazartesi:

18.00 Mısır-Türkiye

25 Ağustos Salı:

14.00 Kosova-Türkiye

27 Ağustos Perşembe:

20.00 Yunanistan-Türkiye

28 Ağustos Cuma:

17.00 İspanya-Türkiye

Kaynak: AA
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