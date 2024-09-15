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Akdeniz Off-Road Kupası Kadirli'de Yapıldı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirildi. 32 sporcunun katıldığı yarışta, farklı illerden gelen 20 araç, zorlu parkurda birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kadirli Kaymakamlığı, Kadirli Belediyesi, Kadirli Offroad Spor Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle merhum CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü anısına düzenlenen yarış, Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda yapıldı.

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi'nin start verdiği 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı.

Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Genel klasmanda Cumhur Küçükdevlet ve Emrullah Gözüboz, S2'de Hakan Bilecen ve Murat Gültekin, S3'te Cumhur Küçükdevlet ve Emrullah Gözüboz, S4'te Rabit Emek ve Salih Kolsuz, SSV'de Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit birinci oldu.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, katılımcılara teşekkür ederek, "Bu sporun çok önemli olduğunu yoğun ilgiden dolayı görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir süre önce aramızdan ayrılan merhum Mehmet Orhun Döğüşçü'yü anıyoruz." dedi.

Öte yandan etkinlikte bazı motosiklet grupları gösteri yaptı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Spor

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