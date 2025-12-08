Haberler

Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor : 0-0

Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor : 0-0
Süper Lig'in 15'inci haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan derbi mücadelesi, her iki takımın da gol atamamasıyla 0-0 sona erdi. Maçın önemli anlarında her iki kaleci de başarılı kurtarışlar sergiledi.

STAT: Alanya Oba Stadyumu

HAKEMLER, Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selim Şenöz

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj (Dk. 88 İbrahim Kaya), Makouta, Maestro (Dk. 65 Efecan Karaca), Ruan (Dk. 88 Mounie), Hagi, Hwang (Dk. 80 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 79 Meschack)

HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk (Dk. 83 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri (Dk. 84 Saric), Paal, Ballet, Storm (Dk. 72 Abdülkadir Ömür), Boli (Dk. 90+2 Poyraz Efe Yıldırım)

SARI KARTLAR: Bünyamin Balcı ( Antalyaspor ) – Ogundu (Alanyaspor)

Süper Lig'in 15'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz derbisinde mücadele gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

13'üncü dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içerisinde gönderdiği ortada topa yükselen Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.

36'ncı dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan yaptığı atağında çalımla ceza sahasına giren Hagi'nin sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu kornere gönderdi.

38'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında topu hızla rakip yarı sahaya taşıyan Hagi'nin yay üzerinden çektiği şutta top az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

63'üncü dakikada Antalyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Boli'nin pasında topla buluşan Storm'un çaprazdan şutunda top az farkla dışarı çıktı.

71'inci dakikada Alanyaspor'un Hwang ile sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

