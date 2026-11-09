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Akdeniz Belediyespor, Kilis Birlikgücü'nü 5-0 yenip 10 puanla ikinci oldu

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Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 4. hafta müsabakasında Akdeniz Belediyespor, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda Kilis Birlikgücü Gençlik Spor'u 5-0 yendi. Mavi-beyazlı ekip, 12 takımlı grupta 4 maçta topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 4. hafta müsabakasında Akdeniz Belediyespor, sahasında Kilis Birlikgücü Gençlik Spor 5-0 yendi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyespor ile Kilis Birlikgücü Gençlik Spor, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı.

Müsabaka, Akdeniz Belediyespor'un 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Mavi-beyazlı ekip, 12 takımlı grupta 4 maçta topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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