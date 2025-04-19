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Akçakoca'da 2024-2025 Eğitim Yılı Okul Sporları Etkinlikleri Düzenlendi

Akçakoca'da 2024-2025 Eğitim Yılı Okul Sporları Etkinlikleri Düzenlendi
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Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bin 806 öğrenci ile ilkokullarda geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerde öğrenciler çeşitli yarışmalara katılarak okullarını temsil etme fırsatı buldu.

Okul Sporları 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bin 806 öğrenciyle İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler kapsamında yarışmalar düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organize ettiği ilkokul öğrencileri arasında "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği kapsamında 8 okul, 85 şube, bin 806 öğrenci ile İFET etkinlikleri yapıldı.

Şenlik havasında gerçekleştirilen etkinliklerde 1. sınıflara el değdirerek bayrak koşusu, 2. sınıflara fasulye torbası atma, 3. sınıflara bowling ve 4. sınıflara puanlı hedef oyunu oyunlarını oynatılarak okullarını temsil etmeye hak kazanan öğrenciler belirlendi.

Velilerde çocuklarının yarışlarına heyecanla tribünden izlediler. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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