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Akçaabat'ta Kurtuluşun 107. Yıl Dönümünde Futbol Turnuvası Düzenlendi

Akçaabat'ta Kurtuluşun 107. Yıl Dönümünde Futbol Turnuvası Düzenlendi
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, gençlerin sporla buluşmasını ve kurtuluş ruhunun yaşatılmasını önemsediklerini belirtti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayasıyla futbol turnuvası düzenlendi.

İlçedeki bir halı sahada düzenlenen turnuvanın açılışında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, etkinliklerle kurtuluş mücadelesinin tüm şehre yayılmasını istediklerini belirtti.

Ekim, gençlerin spora olan ilgisinin kurtuluş zaferinin ruhunu yaşatmak adına büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Turnuvaya katılan ortaokul öğrencileri, coşkulu bir başlangıç yaparak rakipleriyle mücadeleye başladı. Takımlar yeteneklerini sahada sergilerken, futbolun birleştirici gücüyle dostluk ve centilmenlik içinde yarışacaklar. Turnuva boyunca okullar, finale kalabilmek için büyük bir mücadele ortaya koyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin sporla iç içe büyümeleri ve özgüven kazanmaları için bu tür etkinlikleri artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Ekim, "Gençler bu turnuva sayesinde sadece sportif başarı değil, takım ruhu, azim ve birliktelik gibi değerleri de kazanarak Akçaabat'ın kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkacaklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
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