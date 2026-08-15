Haberler

Rize'de Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Rize'de Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası Heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kano Federasyonu'nun düzenlediği Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nde yapıldı. 220 sporcu kıyasıya mücadele etti. Federasyon Başkanı Kabakçı, genç yeteneklerin öne çıktığını ve gelecek yıl 150 yataklı kamp merkezi inşa edileceğini açıkladı.

Türkiye Kano Federasyonunca düzenlenen Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası, Rize'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen 220 sporcu, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi üzerinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda mücadele etti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, sezonun son yarışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şampiyonaya 11 kulüpten yaklaşık 220 sporcunun katıldığını belirten Kabakçı, "Özellikle minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde katılım bir hayli fazla. Biz zaten genç bir federasyonuz. Durgunsuda da akarsuda da durum aynı. Büyüklerde çok fazla sporcumuz yok. Sporcularımız genellikle gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde yer alıyor." dedi.

Parkurda değişiklik yapmayı planladıklarını aktaran Kabakçı, "Bakanımızın talimatları doğrultusunda buraya 150 yataklı bir kamp eğitim merkezi inşallah gelecek yıl yapılacak. Ondan sonraki süreçte de kamp ve parkurla alakalı bir düzenleme çalışması yapıldıktan sonra burada daha fazla uluslararası faaliyet gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu

Ülkeyi şoke eden saldırı! Polis her adreste cansız bedenler buldu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı

Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!