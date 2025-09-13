Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası Yarışları Erzincan'da Başladı
Kemah Acemoğlu Kanyonu'nda başlayan yarışlara 6 ilden 120 sporcu katılım sağladı. İlk gün minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular mücadele etti. Yarışlar, yarın final müsabakalarıyla sona erecek.
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları, Erzincan'ın Kemah ilçesinde başladı.
Kemah Acemoğlu Kanyonu'nda 6 ilden 120 sporcunun katılımıyla başlayan yarışların ilk gününde minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular, hazırlanan parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.
Yarışların startını veren Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, tüm sporculara başarılar diledi.
Yarışlar, yarın final müsabakalarıyla sona erecek.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Spor