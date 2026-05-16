AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Avrupa Şampiyonu olan Tezcan'ı tebrik etti

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan güreşçi Kıymet Rümeysa Tezcan'ı tebrik etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Avrupa Şampiyonu olan Kıymet Rümeysa Tezcan'ı tebrik etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Uzunköprülü Tezcan'ın altın madalya kazandığını belirtti.

Sporcunun kadınlar 69 kilogram finalinde Letonyalı rakibini tuş ederek şampiyonluğa adını yazdırdığını ifade eden Aksal, "Altın madalyaya uzanan Uzunköprülü kardeşimiz Kıymet Rümeysa Tezcan'ı tebrik ediyorum

Ay yıldızlı bayrağımızı gururla göndere çektiren Edirne'mize ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan şampiyonumuzla iftihar ediyoruz. Başta kıymetli sporcumuz olmak üzere ailesini, antrenörlerini ve emeği geçen teknik ekibi kutluyor başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
