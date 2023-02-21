Ajax'ın yıldızı Kudus, depremde hayatını kaybeden Atsu'yu andı! Hakemin kararı maçın önüne geçti

Hollanda Ligi'nde Ajax'ın Sparta rotterdam'ı 4-0 yendiği mücadelede gol atan Mohammed Kudus, formasını çıkararak depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'yu anmak için giydiği "R.I.P Atsu" yazılı tişörtü gösterdi. Formasını çıkardığı için Kudus'e sarı kart göstermeyen Hollandalı hakemin bu kararı ise büyük takdir topladı.

Ajax ile Sparta Rotterdam, Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle biterken, depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu da unutulmadı.

"R.I.P ATSU" YAZILI TİŞÖRT GİYDİ

Mücadelede Ajax'a galibiyeti getiren golleri6 ve 64. dakikalarda Dusan Tadic, 27. dakikada Kenneth Taylor ve 84. dakikada frikikten Muhammed Kudus attı. Kudus attığı gol sonrası formasını çıkararak depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'yu anmak için giydiği "R.I.P Atsu" yazılı tişörtü gösterdi.

"HAKEME BÜYÜK SAYGI DUYDUM"

Hollandalı hakem Pol van Boekel ise kurallar gereği formasını çıkardığı için sarı kart göstermesi gereken Kudus'e bu kuralı uygulamadı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kudus, "Bu ölüm kalım meselesi. Futbolun kurallarından daha önemli. Hakem yanıma geldi. Buna izin verilmediğini, ancak durumu anlayabildiğini söyledi. Bunun için ona minnettarım. Ona büyük saygı duydum." dedi.