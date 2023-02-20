Ajax'ın yıldızı Kudus, attığı gol sonrası depremde hayatını kaybeden Atsu'yu andı
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Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Ajax, sahasında Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Muhammed Kudus, attığı golün ardından depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'yu andı. Kudus, fileleri havalandırdıktan sonra formasını çıkararak giydiği "R.I.P Atsu" yazısını kameralara gösterdi.
Ajax ile Sparta Rotterdam, Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle biterken, depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu da unutulmadı.
KUDUS, CHRISTIAN ATSU'YU UNUTMADI
Mücadelede Ajax'a galibiyeti getiren golleri6 ve 64. dakikalarda Dusan Tadic, 27. dakikada Kenneth Taylor ve 84. dakikada frikikten Muhammed Kudus attı. Kudus attığı gol sonrası depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'yu andı.
AJAX FARKI KORUDU
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Ajax, puanını 46'ya çıkararak lider Feyenoord ile arasındaki farkı 3 puanda tuttu. Sparta Rotterdam ise 37 puanda kaldı.