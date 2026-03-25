Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı
Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, ailesiyle birlikte sinemada film izlerken telefonuyla kumar oynadı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından tartışmalar başladı ve kullanıcılar ikiye bölündü. Bazıları durumu eleştirirken bazıları ise özel hayat vurgusu yaptı.
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, bu kez saha dışındaki görüntüsüyle gündeme geldi.
SİNEMADA KUMAR İDDİASI
Ailesiyle birlikte sinemaya giden Brezilyalı yıldızın, film gösterimi sırasında dizine koyduğu telefonundan kumar oynadığı öne sürüldü.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
O anlara ait olduğu belirtilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
TARTIŞMALAR BAŞLADI
Görüntüler sonrası kullanıcılar ikiye bölünürken, bazıları durumu eleştirirken bazıları ise özel hayat vurgusu yaptı. Kısa sürede viral olan fotoğraf, Neymar'ın saha dışı yaşamına dair yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.