Amed-Erzurumspor Maçında 'Terörsüz Türkiye' Pankartı
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçı öncesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkçe ve Kürtçe 'Sahada rakip, kardeşlikte biriz. Terörsüz Türkiye' yazılı pankart stadyuma asıldı.
Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK karşılaşmasında stadyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Terörsüz Türkiye" pankartı asıldı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzumspor FK mücadelesi öncesinde stadyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan pankart asıldı. Pankartta hem Türkçe, hem Kürtçe olarak "Sahada rakip, kardeşlikte biriz. Terörsüz Türkiye" ifadesi yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı