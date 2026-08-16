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Amed-Erzurumspor Maçında 'Terörsüz Türkiye' Pankartı

Amed-Erzurumspor Maçında 'Terörsüz Türkiye' Pankartı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçı öncesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkçe ve Kürtçe 'Sahada rakip, kardeşlikte biriz. Terörsüz Türkiye' yazılı pankart stadyuma asıldı.

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK karşılaşmasında stadyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Terörsüz Türkiye" pankartı asıldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzumspor FK mücadelesi öncesinde stadyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan pankart asıldı. Pankartta hem Türkçe, hem Kürtçe olarak "Sahada rakip, kardeşlikte biriz. Terörsüz Türkiye" ifadesi yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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