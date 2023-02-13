Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Josef'in evlat edindiğine yönelik iddiaları yalanladı

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik iddialar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada depremden etkilenen çocukların biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü, şu aşamada depremzede çocukların evlat edinilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza, mümkün olması halinde bir kız çocuğunu evlat edinmek istediğini açıklamıştı. Bazı sosyal medya hesaplarında "Josef evlat edindi" haberleri yayıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği konu üzerine açıklama yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZIN ŞU AŞAMADA EVLAT EDİNİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'den yapılan açıklama şöyle: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Josef de Souza isimli futbolcunun depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberler üzerine bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

JOSEF NE DEMİŞTİ?

Brezilyalı futbolcu, "Eşimle yaptığım konuşmada tüm bu sürecin sonunda mümkünse bir kız evlat edinmeye karar verdim. Elbette bunu tüm yasal sorumluluklarını yerine getirerek ve iyice araştırılarak yapmak isteriz. Ama öncelikle tüm çocuklarımıza iyi bakılabilecek yetimhaneyi birlikte kurabilmemiz için aylık destek verebilecek olan arkadaşlarıma ihtiyacım olacak" ifadelerini kullandı" açıklamasını yapmıştı.