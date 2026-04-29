AİÇÜ’de bahar şenlikleri spor heyecanıyla başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) geleneksel hale gelen Bahar Şenlikleri, bu yıl da spor müsabakalarıyla başladı. Üniversite stadyumunda düzenlenen organizasyon, öğrencilerin yoğun ilgisi ve coşkulu katılımıyla dikkat çekti.

REKTÖR GÜLÇİN BAŞLAMA VURUŞUNU YAPTI

Şenlikler kapsamında İslami İlimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasında oynanan futbol karşılaşmasının başlama vuruşu, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin tarafından gerçekleştirildi. Üniversite üst yönetimiyle birlikte müsabakayı takip eden Gülçin, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

SPORUN BİRLİK VE DAYANIŞMAYA KATKISI VURGULANDI

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, sporun disiplin, azim ve takım ruhunu geliştiren önemli bir unsur olduğunu belirterek, öğrencilerin yalnızca akademik değil sosyal ve sportif alanlarda da aktif olmalarının önemine dikkat çekti. Bahar Şenlikleri’nin üniversitede birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade eden Gülçin, müsabakalara katılan tüm öğrencilere başarılar diledi. Şenlikler kapsamında spor karşılaşmaları farklı fakülteler arasında oynanan müsabakalarla devam ediyor.

Haber: Servet Arslan