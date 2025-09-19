Ahmet Yılmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

HIRVATİSTAN'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, bronz madalya elde etti. Grekoromen stil 77 kilo üçüncülük maçında İranlı Alireza Morad Abdevali ile karşılaşan Yılmaz, rakibini 6-1 mağlup ederek dünya üçüncülüğüne ulaştı.

Milli güreşçi elde ettiği sonuçla Türkiye'ye şampiyonada bronz madalya kazandırdı.