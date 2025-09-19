Haberler

Ahmet Yılmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Ahmet Yılmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Ahmet Yılmaz, grekoromen stil 77 kilo üçüncülük maçında İranlı rakibi Alireza Morad Abdevali'yi 6-1 yenerek bronz madalya elde etti.

Milli güreşçi elde ettiği sonuçla Türkiye'ye şampiyonada bronz madalya kazandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
