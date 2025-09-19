Ahmet Yılmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Ahmet Yılmaz, grekoromen stil 77 kilo üçüncülük maçında İranlı rakibi Alireza Morad Abdevali'yi 6-1 yenerek bronz madalya elde etti.
Milli güreşçi elde ettiği sonuçla Türkiye'ye şampiyonada bronz madalya kazandırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor