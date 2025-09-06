Ahmet Yasin Yıldız: Engel Tanımayan Bir Yüzücü

Niğde'de yaşayan 11 yaşındaki ampute sporcu Ahmet Yasin Yıldız, yüzme sporuna olan tutkusu ve elde ettiği başarılarla engelli bireyler için umut ve ilham kaynağı oluyor.

Niğde'de küçük yaşına rağmen 5 yıldır yüzme sporu ile ilgilenen Ahmet Yasin Yıldız, katıldığı yerel ve ulusal yarışmalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ahmet Yasin, bugüne kadar katıldığı yarışmalardan başarılarla döndü. İlk olarak Türkiye Ampute Yüzme Yarışları'na katılan Ahmet Yasin, daha sonra okul sporları kapsamında Konya ve Kayseri'de düzenlenen yarışmalarda da dereceler elde etti. Elde ettiği başarıların ardından milli takım forması giymek isteyen 11 yaşındaki sporcu, şimdilerde bu hedef doğrultusunda yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor.

"Engel, spor yapmaya engel değil"

Niğde'de ortaokul 6. sınıf öğrencisi olan Ahmet Yasin, yüzmenin hayatına kattığı mutluluğu anlatarak, "11 yaşındayım ve 5 yıldır yüzüyorum. Yerel ve ulusal yarışmalara katıldım, dereceler elde ettim. Yüzmekten hem keyif alıyorum hem mutlu oluyorum. Aynı zamanda sosyalleşmemi sağlıyor. Engelinizin olup olmaması fark etmez, spor yapmak isteyen herkes yapabilir. Benim gibi ampute bir sporcu olsanız da yüzebilirsiniz. Spor, engel tanımıyor. Hedefim ise milli takıma girmek. Bunun için de disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Güngör Yıldız: "Azmiyle hepimizi gururlandırıyor"

Oğlunun mücadelesinden gurur duyduğunu ifade eden baba Güngör Yıldız, Ahmet Yasin'in doğuştan engelli olduğunu ancak bunun hayatına engel olmadığını belirterek, "Ahmet Yasin uyluk kemiği olmadan dünyaya geldi ve protez kullanıyor. Ancak bu onun yürüyüşüne ya da hayatına engel değil. Sporla birlikte çok daha öz güvenli hale geldi. Başlangıçta yüzmeye biraz korkarak başladı ama antrenörlerinin desteğiyle cesaret kazandı. Katıldığı yarışmalarda başarı elde ettikçe isteği ve azmi daha da arttı. Artık olimpiyatlara gitmekten söz ediyor. Biz de ailesi olarak onun bu yolculuğunda her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - NİĞDE