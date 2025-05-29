Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığına aday oldu.

''DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK ADINA ADAYIM''

Adaylık açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ürkmezgil, "Birbirinden değerli yol arkadaşlarımla birlikte divan kurulu başkanlığı için sizlerin karşısındayım. Beşiktaş'ın yaşadığı sorunların, sıkıntıların farkındayız. Ancak bilinmelidir ki gücünün ve büyüklüğünün de idrakindeyiz. Bazen görev sizi çağırır. Camia yıllardır bizi uzlaştırıcı duruşumuz, çalışkan ve üretken tavrımızla tanır. Bugün Beşiktaş'ımızın büyüklüğüne ve sarsılmaz değerlerine sahip çıkmak ve bu sorumluluğu üstlenmek adına divan kurulu başkan adaylığımı açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte 7 yıl genel sekreterlik yaptığını vurgulayan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrılık değil, birleşme zamanı; kırgınlık değil, kucaklaşma zamanıdır. Beşiktaş'ın büyüklerinin, akil insanlarının oluşturduğu divan kurulu birlik beraberliğin, bütünleşme ve kenetlenmenin 'Büyük çatısı' olacaktır. Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımızla büyük Beşiktaş'ımıza en iyi şekilde hizmet etmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Birbirinden kıymetli projeler üretiyoruz. Seçime kadar belli aralıklarla hem ekibimizin tamamını hem de bizleri çok heyecanlandıran birbirinden değerli projelerimizi sizlerle paylaşacağız."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi

Şehrin göbeğinde aracını ateşe verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü

Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti

Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.