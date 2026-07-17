Milli cimnastikçi Ahmet Önder, profesyonel sporculuk kariyerini noktaladı

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Ahmet Önder, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazen bir veda, sadece bir son değildir. Bir çocuğun kurduğu hayallere teşekkür etmesidir. Bugün, hayatımın 22 yılını adadığım profesyonel cimnastik kariyerime veda ediyorum. Bu videonun ilk karesindeki o küçük çocuk, bir gün ülkesini iki olimpiyat oyununda temsil edeceğini, dünya ve Avrupa kürsülerinde madalyalar kazanacağını bilmiyordu. Sadece bir hayali vardı. Bugün dönüp baktığımda, o hayalin gerçeğe dönüştüğünü görüyorum. Bu yolculuk bana sadece madalyalar kazandırmadı; disiplini, sabrı, vazgeçmemeyi ve her düştüğümde yeniden ayağa kalkmayı öğretti. Ay yıldızlı bayrağımızı taşımak hayatımın en büyük gururuydu. Bu yolculuk boyunca bana inanan aileme, çocukluğumdan beri yanımda olan antrenörüm Yılmaz Göktekin'e, beni yetiştiren Şavkar Cimnastik Spor Kulübüne, aldığımız her başarıda arkamızda duran Türkiye Cimnastik Federasyonuna, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, takım arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim."

Türkiye Cimnastik Federasyonu ise Ahmet Önder'e teşekkür ederek "Örnek kişiliği ve sporculuğuyla Türk cimnastiğine adını altın harflerle yazdıran, artistik cimnastikte paralel bar dünya ikincisi ve nice tarihi başarılara imza atan milli sporcumuz Ahmet Önder'e, verdiği emekler ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." mesajını paylaştı.

Ahmet Önder, 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel barda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olurken Avrupa şampiyonalarında 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Önder, ayrıca Avrupa Oyunları'nda bir gümüş madalya kazanmıştı.