Atıcılık: Havalı Silahlar 16–18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Atıcılık: Havalı Silahlar 16–18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Milli sporcu Ahmet Oğuz Sayar, Bulgaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar 16–18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda havalı tabanca solo erkekler kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde devam eden organizasyonda 16 yaş altı havalı tabanca solo erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Oğuz Sayar, Avrupa rekoruyla birlikte altın madalya kazandı.

Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun da Ahmet Oğuz Sayar'ın sevincine ortak olarak kendisine çiçek takdim etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu, ilgisi ve hediyesi için Başkonsolos Orkun'a teşekkür ederek, milli sporcuyu da elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
