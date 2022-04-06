Ahmet Nur Çebi'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezini ziyaret etti. Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve UEFA yetkilileriyle görüştü. Ziyarette TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül de yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor Spor, Haberler