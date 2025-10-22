Ahmet Karakaş, Bocce Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Elazığlı sporcu Ahmet Karakaş, Bocce Dünya Gençler ve Ümitler Volo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

21-26 Ekim 2025 tarihleri arasında Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenecek olan Bocce Dünya Gençler ve Ümitler Volo Şampiyonası, dünya genelinden çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu şampiyonada, Türkiye'yi temsilen mücadele edecek sporcular arasında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Karakaş da yer alacak. Genç yaşına rağmen bocce branşında göstermiş olduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Karakaş, Ümit Erkekler Röle kategorisinde milli forma ile ülkeyi temsil etme hakkı elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, ilimizde sporun gelişimine yönelik yürüttüğümüz planlı ve sürdürülebilir çalışmaların neticesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı gösteren sporcularımızın yetişmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ahmet Karakaş'ın elde ettiği bu önemli başarı, ilimiz spor altyapısının geldiği seviyeyi göstermesi açısından da ayrıca önem arz etmektedir. Bu vesileyle, milli sporcumuz Ahmet Karakaş'ı, antrenörlerini, kulübünü ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor; 21-26 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada kendisine üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ