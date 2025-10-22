Haberler

Ahmet Karakaş, Bocce Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Ahmet Karakaş, Bocce Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığlı sporcu Ahmet Karakaş, 21-26 Ekim 2025 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Bocce Dünya Gençler ve Ümitler Volo Şampiyonası'nda Ümit Erkekler Röle kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Elazığlı sporcu Ahmet Karakaş, Bocce Dünya Gençler ve Ümitler Volo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

21-26 Ekim 2025 tarihleri arasında Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenecek olan Bocce Dünya Gençler ve Ümitler Volo Şampiyonası, dünya genelinden çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu şampiyonada, Türkiye'yi temsilen mücadele edecek sporcular arasında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Karakaş da yer alacak. Genç yaşına rağmen bocce branşında göstermiş olduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Karakaş, Ümit Erkekler Röle kategorisinde milli forma ile ülkeyi temsil etme hakkı elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, ilimizde sporun gelişimine yönelik yürüttüğümüz planlı ve sürdürülebilir çalışmaların neticesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı gösteren sporcularımızın yetişmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ahmet Karakaş'ın elde ettiği bu önemli başarı, ilimiz spor altyapısının geldiği seviyeyi göstermesi açısından da ayrıca önem arz etmektedir. Bu vesileyle, milli sporcumuz Ahmet Karakaş'ı, antrenörlerini, kulübünü ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor; 21-26 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada kendisine üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, ekipler olay yerinde

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Alanya sahilinde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı

Sahilde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

Fena linç yemişti! Son hali herkesi şaşırttı
Hülya Avşar'dan yeni imaj! 'Set zamanı' notuyla geri döndü

Bu halinden eser kalmadı! "Set zamanı" notuyla geri döndü
Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

Ülkeyi yangın yerine çeviren göçmen iddiası! Haberi duyan sokağa indi
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.