Ahmet Kaplan, Wimbledon Yarı Finaline Yükseldi

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Milli tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'ın tekerlekli sandalye quad kategorisinde çeyrek finalde İngiliz rakibi Andy Lapthorne'u yenerek yarı finale yükseldi. Kaplan, yarı finalde dünya 1 numarası Niels Vink ile mücadele edecek.

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tekerlekli sandalye quad kategorisinde yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, Londra'da düzenlenen organizasyonun çeyrek finalinde İngiliz Andy Lapthorne ile karşılaştı.

Rakibini 6-2, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Ahmet Kaplan, yarı finalde quad dünya 1 numarası Hollandalı Niels Vink ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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