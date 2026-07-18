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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu

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Milli tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık Turnuvası'nın finalinde Leon Els'i 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık Turnuvası'nda birinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Leon Els ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, turnuvayı set kaybetmeden tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Başarılı performansıyla dikkati çeken Ahmet Kaplan, bu sonuçla kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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