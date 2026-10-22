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Ahmet Kaplan, Fransa'daki paratennis turnuvasında finalde yenilerek ikinci oldu

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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'nın Orleans kentinde düzenlenen WC500 Open Paratennis du Loiret Turnuvası'nda set kaybetmeden finale yükseldi. Kaplan, finalde Avustralyalı Jin Woodman'a 6-3, 7-5 yenilerek ikinci oldu ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından tebrik edildi.

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da WC500 Open Paratennis du Loiret Turnuvası'nda final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı tenisçi Orleans kentinde düzenlenen turnuvada set kaybetmeden finale yükseldi.

Megasaray Tenis Akademisi sporcusu Ahmet Kaplan, final maçında Avustralyalı para tenisçi Jin Woodman'a 6-3, 7-5 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonu, başarısından dolayı Ahmet Kaplan'ı, kulübünü, antrenörünü ve emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA
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